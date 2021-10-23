Федор Емельяненко возвращается. 45-летний ветеран попытается снова не упасть лицом в грязь
Тимоти Джонсон: «Очень хотелось бы поймать Федора крепким ударом»
Американский боец – о предстоящем поединке на турнире Bellator 269
11:21
Тимоти Джонсон и Федор Емельяненко / Фото - TwitterАмериканский тяжеловес Bellator Тимоти Джонсон (15-7) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» с уверенностью заявил, что его поединок против легендарного российского бойца Федора Емельяненко (39-6) не продлится до финального гонга.
«Перед боем мне затейпируют руки. Я выйду в клетку, и у меня будут бабочки в животе, так как такой шанс выпадает один на миллион. Но я выйду на этот бой выполнять свою обычную работу. Прогнозы я не делаю, но думаю, что один из нас точно окажется в нокауте. Федор выбрасывает бомбы, и я надеюсь, что мне ни одна из них не прилетит. Очень хотелось бы самому поймать его крепким ударом. А так Федор с каждой минутой будет все опаснее и опаснее. Очень маловероятно, что наш бой дойдет до решения».
Напомним, поединок между бойцами состоится 23 октября на турнире Bellator 269 в Москве.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
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