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Томпсон: «Эдвардс мог прикончить Диаса в любой момент»

Американец уверен, что британец немного недоработал в этом поединке
MMA
13:00
Томпсон: «Эдвардс мог прикончить Диаса в любой момент»
Фото: bleacherreport.com

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон поделился своими впечатлениями от боя между британцем Леоном Эдвардсом (19-3) и его соотечественником Нейтом Диасом (20-13). По мнению Стивена, Леон немного недоработал в этом поединке и мог победить досрочно, сообщает middleeasy.com.

«Это был классный бой. Леон переиграл Нейта и преподал хороший урок, но по какой-то причине он не победил досрочно. Я думаю, что он мог его прикончить в любой момент, когда захотел бы. Я сомневаюсь, что Эдвардс поставил себе за цель пройти все пять раундов.

На самом деле, вы не думаете об таких вещах во время поединка, потому что ваша цель победить и если можете прикончить парня, то делаете это, но Леон по какой-то причине сдерживался. Так что считаю, что Эдвардс мог закончить бой раньше, но это только мое мнение».

Нейт Диас в ярком поединке уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Рене Тер Велде
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Теги

Леон Эдвардс Нэйт Диас Стивен Томпсон

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