Томпсон: «Эдвардс мог прикончить Диаса в любой момент»

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Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон поделился своими впечатлениями от боя между британцем Леоном Эдвардсом (19-3) и его соотечественником Нейтом Диасом (20-13). По мнению Стивена, Леон немного недоработал в этом поединке и мог победить досрочно, сообщает middleeasy.com.

На самом деле, вы не думаете об таких вещах во время поединка, потому что ваша цель победить и если можете прикончить парня, то делаете это, но Леон по какой-то причине сдерживался. Так что считаю, что Эдвардс мог закончить бой раньше, но это только мое мнение».