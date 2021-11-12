Томпсон: «Буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря»
Томпсон и Мухаммад встретятся в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 199
Ивент состоится в Лас-Вегасе
09:39
Томпсон и Мухаммад / Фото - mmajunkie.usatoday.comДвукратный претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем дивизионе американец Стивен Томпсон (16-5-1) свой следующий поединок проведет 18 декабря на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в со-главном событии турнира UFC Fight Night 199.
Оппонентом Томпсона станет девятый номер рейтинга полусреднего веса Белал Мухаммад (19-3). Об этом сообщает MMA Junkie.
Напомним, что Стивен провел лишь один поединок в 2021 году. 10 июля на турнире UFC 264 он встретился с бразильцем Гилбертом Бернсом, которому проиграл единогласным решением судей.
Что касается Мухаммада, то он трижды входил в октагон на протяжении этого года. Белал победил единогласным решением судей Диего Лиму и Демиана Майю, а поединок против Леона Эдвардса признали несостоявшимся.
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