Томпсон и Мухаммад встретятся в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 199

Ивент состоится в Лас-Вегасе



Томпсон и Мухаммад / Фото - mmajunkie.usatoday.com

Двукратный претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем дивизионе американец(16-5-1) свой следующий поединок проведет 18 декабря на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в со-главном событии турнира UFC Fight Night 199.Оппонентом Томпсона станет девятый номер рейтинга полусреднего веса(19-3). Об этом сообщает MMA Junkie.Напомним, что Стивен провел лишь один поединок в 2021 году. 10 июля на турнире UFC 264 он встретился с бразильцем, которому проиграл единогласным решением судей.Что касается Мухаммада, то он трижды входил в октагон на протяжении этого года. Белал победил единогласным решением судей, а поединок противпризнали несостоявшимся.