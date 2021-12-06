Сен-Пьер сделал признание о своей бойцовской карьере: «Я притворялся всю свою жизнь»
Томпсон назвал величайшего полусредневеса в истории
Стивен допускает, что пока Сен-Пьер №1, но его могут сместить
18:34
Стивен Томпсон, Жорж Сен-Пьер и Камару Усман
Американский полусредневес UFC Стивен Томпсон (16-5-1) назвал величайшего бойца в истории своего дивизиона, сообщает sportskeeda.com.
«Думаю, величайшим полусредневесом в истории является Жорж Сен-Пьер. Он провел столько успешных защит титула, что является невероятным достижением.
Я не говорю, что Усман не сможет превзойти его, поскольку Камару просто избивает соперников. Через несколько лет Усман может стать величайшим. Но прямо сейчас трудно выбрать кого-то, кроме Сент-Пьера».
Напомним, ранее Хамзат Чимаев вызвал на поединок Сен-Пьера.
Комментарии 0