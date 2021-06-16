Топовый российский боец может завершить карьеру, поскольку его не пускают в США
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-1) никак не может получить визу США, из-за чего его карьера может преждевременно завершиться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
«Если не дадут визу, то профессиональной карьере конец. Где выступать? В России, на российских турнирах – нет. На турнирах Bellator в Европе – возможно. Но вы сами видите, с какой периодичностью проходят эти турниры – один в год.
Невозможно держать себя в форме ради одного турнира в году. Все профессиональные ребята понимают, что для хорошей формы нужны постоянные тренировочный процесс и практика. Если ты хотя бы раз в три месяца не выступаешь на любительских или профессиональных соревнованиях, то может, ты не будешь терять физические кондиции, но потеряешь мотивацию. Это тоже влияет.
Когда ты долго не получаешь соревновательного мандража, теряется уверенность. Поэтому нужно либо много спарринговать, либо много выступать. К сожалению, без турнира на горизонте очень сложно поддерживать себя в форме».
Напомним, свой последний бой Минаков провел в августе 2019 года, победив Тимоти Джонсона.