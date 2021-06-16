Топовый российский боец может завершить карьеру, поскольку его не пускают в США

Виталий Минаков / Фото: Bellator

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-1) никак не может получить визу США, из-за чего его карьера может преждевременно завершиться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.



Невозможно держать себя в форме ради одного турнира в году. Все профессиональные ребята понимают, что для хорошей формы нужны постоянные тренировочный процесс и практика. Если ты хотя бы раз в три месяца не выступаешь на любительских или профессиональных соревнованиях, то может, ты не будешь терять физические кондиции, но потеряешь мотивацию. Это тоже влияет.

Когда ты долго не получаешь соревновательного мандража, теряется уверенность. Поэтому нужно либо много спарринговать, либо много выступать. К сожалению, без турнира на горизонте очень сложно поддерживать себя в форме».