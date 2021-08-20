Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 12
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Снялся
Футбол (12 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8

Поединок американки завершился уже в первом раунде
MMA
07:26
Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
Кайла Харрисон / Фото: PFL

Состоялся турнир PFL 8, в рамках которого прошли полуфинальные поединки регулярного сезона лиги.

В главном событии вечера разыграли путевку в финал легкого женского дивизиона – действующая чемпионка американка Кайла Харрисон (11-0) деклассировала новозеландку Генах Фабиан (4-2).

Также прошли поединки 1/2 финала у тяжеловесов.

Результаты всех поединков турнира PFL 8: 2021 Playoffs:

Основной кард:

Кайла Харрисон победила Джену Фабиан техническим нокаутом в 1-м раунде;

Бруно Каппелоцца победил Джамеля Джонса техническим нокаутом во 2-м раунде;

Тейлор Гуардадо победила Мариану Мораис раздельным решением судей;

Анте Делия победил Денис Гольцов единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Ренан Феррейра победил Стюарт Остин нокаутом в 1-м раунде;

Марина Мохнаткина победила Кейтлинг Янг единогласным решением судей;

Мухаииед ДеРиз победил Карла Сеуманутафа единогласным решением судей;

Аманда Лев победила Миранда Барбер удушающим приемом в 1-м раунде;

Кристиан Лозен победила Йоанс Флок единогласным решением судей.

Результаты турнира PFL7: Макдональд – Купер.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кайла Харрисон PFL 8

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Файт-кард турнира PFL 8: Харрисон – Фабиан
Файт-кард турнира PFL 8: Харрисон – Фабиан
MMA
19 августа 17:12

Новости: MMA

Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
07:26
Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
19 августа 21:59
Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов выиграл у него случайно
Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов выиграл у него случайно
19 августа 20:12
«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона
«Больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду». Хабиб не в восторге от Майка Тайсона
19 августа 18:59
Файт-кард турнира PFL 8: Харрисон – Фабиан
Файт-кард турнира PFL 8: Харрисон – Фабиан
19 августа 17:12
Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко
Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко
19 августа 15:49
Бой ненависти и вражды. Александр Емельяненко назвал имя желаемого соперника в Bellator
Бой ненависти и вражды. Александр Емельяненко назвал имя желаемого соперника в Bellator
19 августа 15:29
Нурмагомедов купил акции UFC
Нурмагомедов купил акции UFC
18 августа 20:35
Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»
Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»
18 августа 19:15
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости