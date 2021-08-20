Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
Состоялся турнир PFL 8, в рамках которого прошли полуфинальные поединки регулярного сезона лиги.
В главном событии вечера разыграли путевку в финал легкого женского дивизиона – действующая чемпионка американка Кайла Харрисон (11-0) деклассировала новозеландку Генах Фабиан (4-2).
ITS OVER! Kayla Harrison is heading back to the #PFLChampionship!#PFLPlayoffs pic.twitter.com/0TYzpC53M2— PFL (@PFLMMA) August 20, 2021
Также прошли поединки 1/2 финала у тяжеловесов.
Результаты всех поединков турнира PFL 8: 2021 Playoffs:
Основной кард:
Кайла Харрисон победила Джену Фабиан техническим нокаутом в 1-м раунде;
Бруно Каппелоцца победил Джамеля Джонса техническим нокаутом во 2-м раунде;
Тейлор Гуардадо победила Мариану Мораис раздельным решением судей;
Анте Делия победил Денис Гольцов единогласным решением судей.
Предварительный кард:
Ренан Феррейра победил Стюарт Остин нокаутом в 1-м раунде;
Марина Мохнаткина победила Кейтлинг Янг единогласным решением судей;
Мухаииед ДеРиз победил Карла Сеуманутафа единогласным решением судей;
Аманда Лев победила Миранда Барбер удушающим приемом в 1-м раунде;
Кристиан Лозен победила Йоанс Флок единогласным решением судей.
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