Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8

Кайла Харрисон / Фото: PFL

Состоялся турнир PFL 8, в рамках которого прошли полуфинальные поединки регулярного сезона лиги.



В главном событии вечера разыграли путевку в финал легкого женского дивизиона – действующая чемпионка американка Кайла Харрисон (11-0) деклассировала новозеландку Генах Фабиан (4-2).

ITS OVER! Kayla Harrison is heading back to the #PFLChampionship!#PFLPlayoffs pic.twitter.com/0TYzpC53M2