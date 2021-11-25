Бернс не хочет драться с Чимаевым, пока тот 10-й в рейтинге
Тренер Макгрегора нашел соперника для Чимаева
Гуннар Нельсон может провести поединок с Хамзатом
25 ноября 08:05
Хамзат Чимаев / Фото: скрин-шот
Главный тренер зала Straight Blast Gym Джон Кавана сообщил в Twitter, что хотел бы увидеть поединок между перспективным шведом Хамзатом Чимаевым (10-0) и исландцем Гуннаром Нельсоном (17-5-1), с которым он не единожды работал.
«Будет очень интересно наблюдать за подъемом талантливого и харизматичного Хамзата Чимаева. UFC в марте приезжает в Лондон. Как фанату этого спорта, мне бы хотелось увидеть поединок Чимаева с Гуннаром Нельсоном. Обоим недалеко лететь до Лондона. Что думаете?»
Напомним, ранее Чимаев вызвал на бой непобежденного американского проспекта.
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