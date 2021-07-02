Тренер Нганну – о конфликте с UFC: «Все становится слишком личным»

Сам же чемпион пока никаких комментариев не дает

Фрэнсис Нганну / Фото: Getty Images

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3), признался, что конфликт команды чемпиона с руководством самого популярного ММА-промоушена мира становиться слишком личным:

«Фрэнсис расстроен из-за этой ситуации. Не понимаю, почему руководство UFC поступило именно так. Конечно, они хотят организовывать интересные бои. Я не против боя Льюиса и Гана, но временный пояс – это пощечина Фрэнсису. Да, это бизнес и им нужно было найти главный бой турнира, но Нганну только что выиграл титул, зачем вводить временный пояс? Сейчас ситуация накаляется и все становится слишком личным».

Нганну завоевал чемпионский пояс всего три месяца назад, однако, несмотря на это, руководство UFC уже ввело временный титул, который оспорят Деррик Льюис и Сирил Гане. Сам чемпион пока не комментировал развернуто данное решение компании, в отличии от своего менеджера, который активно конфликтует с президентом UFC Дэйной Уайтом.