Тренер Порье: «Вижу, как Дастин нокаутирует Конора в третьем раунде»

Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Тренер Дастина Порье (27-6) по боксу Дайя Дэвис поделился ожиданиями от третьего боя с Конором Макгрегором (22-5), который состоится 10 июля на UFC 264.

Слова Дэвиса приводит издательство MMAJunkie:

Тебе следует тренироваться, оттачивать свои навыки, и именно этим занимается Дастин. Даже если у него не назначен поединок, он все равно в зале, он все равно тренируется, и делает то, что должен. Он невероятно ответственно подходит к своей работе, как и полагается профессиональному бойцу.

Мы строим план на бой, основываясь на его слабых сторонах, и в прошлый раз это были удары по голени. Стояла задача срубить дерево, и мы это сделали.

Думаю, отчасти это будет похоже на предыдущий бой, разве что он продлится немного дольше. Я вижу, как мы выполняем свою работу и нокаутируем его в третьем раунде».