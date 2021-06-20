Тренер Порье: «Вижу, как Дастин нокаутирует Конора в третьем раунде»
Тренер Дастина Порье (27-6) по боксу Дайя Дэвис поделился ожиданиями от третьего боя с Конором Макгрегором (22-5), который состоится 10 июля на UFC 264.
Слова Дэвиса приводит издательство MMAJunkie:
«Дастин активен, и мне кажется, что это определенно играет ему на руку. Конор не выступал в октагоне два-три года, так что это может сыграть свою роль, но послушайте, Конор в первую очередь боец. И его работа как бойца заключается в том, чтобы быть в зале на постоянной основе.
Тебе следует тренироваться, оттачивать свои навыки, и именно этим занимается Дастин. Даже если у него не назначен поединок, он все равно в зале, он все равно тренируется, и делает то, что должен. Он невероятно ответственно подходит к своей работе, как и полагается профессиональному бойцу.
Мы строим план на бой, основываясь на его слабых сторонах, и в прошлый раз это были удары по голени. Стояла задача срубить дерево, и мы это сделали.
Думаю, отчасти это будет похоже на предыдущий бой, разве что он продлится немного дольше. Я вижу, как мы выполняем свою работу и нокаутируем его в третьем раунде».
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) поделился ожиданиями от трилогии Конора Макгрегора против Дастина Порье.
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