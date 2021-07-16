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Тренируясь перед Порье, Макгрегор едва не вырубил секьюрити в октагоне

Ирландец уступил Дастину техническим нокаутом
MMA
17:47
Тренируясь перед Порье, Макгрегор едва не вырубил секьюрити в октагоне
Конор Макгрегор / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) проиграл в третьем бою Дастину Порье (28-6-1).

Накануне встречи ирландец, как всегда, демонстрировал свой сумасшедший настрой. Разминаясь в октагоне, «Ноториус» едва не снес голову секьюрити.

Конор утверждает, что выходил на бой с Порье уже с травмированной ногой.

 

Антон Кривенко
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье

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