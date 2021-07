Тренируясь перед Порье, Макгрегор едва не вырубил секьюрити в октагоне

Конор Макгрегор / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) проиграл в третьем бою Дастину Порье (28-6-1).

Накануне встречи ирландец, как всегда, демонстрировал свой сумасшедший настрой. Разминаясь в октагоне, «Ноториус» едва не снес голову секьюрити.

Security guard doesn’t flinch when Conor McGregor throws kick at his face: pic.twitter.com/HVlI0Jfh82