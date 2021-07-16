Джейк Пол подарил Порье цепь за 100 тысяч долларов со «спящим» Макгрегором
Тренируясь перед Порье, Макгрегор едва не вырубил секьюрити в октагоне
Ирландец уступил Дастину техническим нокаутом
17:47
Конор Макгрегор / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) проиграл в третьем бою Дастину Порье (28-6-1).
Накануне встречи ирландец, как всегда, демонстрировал свой сумасшедший настрой. Разминаясь в октагоне, «Ноториус» едва не снес голову секьюрити.
Security guard doesn’t flinch when Conor McGregor throws kick at his face: pic.twitter.com/HVlI0Jfh82— Out Of Context MMA (@oocmma) July 14, 2021
Конор утверждает, что выходил на бой с Порье уже с травмированной ногой.
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