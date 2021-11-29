Дариуш: «Махачев – более методичный и терпеливый боец чем Хабиб»
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Российский средновес вернется в октагон на турнире серии UFC Fight Night
11:59
Арман Царукян / Фото - UFCРоссийский легковес UFC Арман Царукян (17-2) свой следующий поединок проведет против испанца Хоэля Альвареса (19-2). Об этом в Instagram сообщил журналист ТАСС Игорь Лазорин.
По данным инсайдера, их поединок состоится на турнире серии UFC Fight Night 26 февраля.
«Мои источники, сообщают, что Арман Царукян проведет бой против Хоэля Альвареса на турнире UFC 26 февраля! Альварес занимает 15 место в рейтинге легковесов, у него 4 победы подряд в UFC (все – досрочные). Ему 28 лет, рекорд – 19-2, он – испанец. Этот турнир возглавит бой Ислама Махачева и Бенеила Дариуша».
Ранее Царукян жестко проехался по своему сопернику по дивизиону новозеландцу Дэну Хукеру (20-10).
Комментарии 0