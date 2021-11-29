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03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш

Российский средновес вернется в октагон на турнире серии UFC Fight Night
MMA
11:59
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Арман Царукян / Фото - UFC
Российский легковес UFC Арман Царукян (17-2) свой следующий поединок проведет против испанца Хоэля Альвареса (19-2). Об этом в Instagram сообщил журналист ТАСС Игорь Лазорин.

По данным инсайдера, их поединок состоится на турнире серии UFC Fight Night 26 февраля.

«Мои источники, сообщают, что Арман Царукян проведет бой против Хоэля Альвареса на турнире UFC 26 февраля! Альварес занимает 15 место в рейтинге легковесов, у него 4 победы подряд в UFC (все – досрочные). Ему 28 лет, рекорд – 19-2, он – испанец. Этот турнир возглавит бой Ислама Махачева и Бенеила Дариуша».


Ранее Царукян жестко проехался по своему сопернику по дивизиону новозеландцу Дэну Хукеру (20-10).


Владимир Кириченко
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