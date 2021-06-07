Тыбура: «Я хочу, чтобы Харрис вымотался в обменах ударами в стойке»
Тыбура назвал имена потенциальных оппонентов на следующий поединок
Польский тяжеловес UFC упомянул участника минувшего турнира лиги
13:22
Марчин Тыбура / Фото - UFCПольский боец тяжелого дивизиона UFC Марчин Тыбура (21-6) поведал, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.
Цитирует Тыбуру MMA Junkie.
«Сейчас я должен как минимум занять место Уолта Харриса в рейтингах тяжеловесов. Но как решит руководство UFC, так и будет. Я не заморачиваюсь по этому поводу. У Александра Волкова уже есть назначенный бой. Если Кертис Блэйдс не занят, то мы могли бы провести с ним хороший поединок, или же с кем-то из парней, кто возглавлял турнир UFC Fight Night 189, например с Жоарзиньо Розенструйком».
Накануне на турнире UFC Fight Night 189 Тыбура в первом раунде нокаутировал американца Уолта Харриса.
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