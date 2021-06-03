Тыбура: «Я хочу, чтобы Харрис вымотался в обменах ударами в стойке»

Марчин Тыбура / Фото: usatoday.com

Польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура (20-6) рассказал о плане на боя с американским нокаутером Уолтом Харрисом (13-9). Слова поляка приводит портал bjpenn.com.



Я очень много работал над ударной техникой, и я хочу проверить, на каком уровне я сейчас. Я буду пытаться финишировать его в стойке. Однако мы деремся по правилам MMA и если что-то пойдет не так, я начну бороться. Это мой запасной план.

Надеюсь, что победа выведет меня на соперника из Топ-5. Я намерен обойти Харриса в рейтинге и затем получить громкий бой, после чего будет титульник».