Тыбура смог победить Штруве решением судей
Тыбура: «Я хочу, чтобы Харрис вымотался в обменах ударами в стойке»
Поляк планирует завершить бой досрочно
14:51
Марчин Тыбура / Фото: usatoday.com
Польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура (20-6) рассказал о плане на боя с американским нокаутером Уолтом Харрисом (13-9). Слова поляка приводит портал bjpenn.com.
«Харрис сильно выкладывается в первом раунде, после чего у него заканчивается выносливость. В этом его главная проблема. Думаю, что опаснее всего он в первом раунде, но я не буду изматывать его борьбой и клинчем. Я хочу, чтобы он вымотался в обменах ударами в стойке.
Я очень много работал над ударной техникой, и я хочу проверить, на каком уровне я сейчас. Я буду пытаться финишировать его в стойке. Однако мы деремся по правилам MMA и если что-то пойдет не так, я начну бороться. Это мой запасной план.
Надеюсь, что победа выведет меня на соперника из Топ-5. Я намерен обойти Харриса в рейтинге и затем получить громкий бой, после чего будет титульник».
Напомним, поединок Тыбуры и Харриса состоится 5 июня на шоу UFC Fight Night 189 в Лас-Вегасе.
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