«У этого парня куча дерьма вместо мозгов». Хукер жестко проехался по интеллекту бойца из России

Дэн Хукер, Арман Царукян / Фото: MMA News

Топовый легковеc UFC из Новой Зеландии Дэн Хукер (20-9) негативно высказался об россиянине Армане Царукяне (15-2). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.



У этого парня куча дерьма вместо мозгов. Он тупой. Это все, что я могу сказать. Хоть кто-нибудь может, положа руку на сердце, заявить, что я боюсь Армана или как там его зовут? Я даже не знал о его существовании. Да я его просто перееду. Если он считает, что я его боюсь, то он точно находится в мире иллюзий».