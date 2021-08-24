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«У этого парня куча дерьма вместо мозгов». Хукер жестко проехался по интеллекту бойца из России
Арман Царукян не на шутку разозлил Дэна
13:32
Дэн Хукер, Арман Царукян / Фото: MMA News
Топовый легковеc UFC из Новой Зеландии Дэн Хукер (20-9) негативно высказался об россиянине Армане Царукяне
(15-2). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.
«Он тупой. Мы не будем драться с ним, поскольку он тупой. Этот идиот набросился на меня, и затем мы решили попытаться довести конфликт до логического завершении, но через неделю я узнаю, что у него уже назначен бой. Какой же он идиот. Если у тебя уже есть поединок, то к чему открывать свой рот? Я ищу соперника, и он начинает меня провоцировать, но в это же время у него назначен поединок. В чем смысл?
У этого парня куча дерьма вместо мозгов. Он тупой. Это все, что я могу сказать. Хоть кто-нибудь может, положа руку на сердце, заявить, что я боюсь Армана или как там его зовут? Я даже не знал о его существовании. Да я его просто перееду. Если он считает, что я его боюсь, то он точно находится в мире иллюзий».
Напомним, ранее сам Хукер вызывал на поединок более звездного Нэйта Диаса.
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