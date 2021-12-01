У Волкова просят UFC об реванше с Льюисом

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова (34-9), заявил о желании провести реванш с Дерриком Льюисом (25-8).
«Мы всегда в диалоге с UFC, но положение в дивизионе до поединка Нганну и Гана довольно туманно. Саша готов драться с любым из топов, находящихся выше себя, но мы просим Льюиса».
Отметим, что Волков проиграл Льюису нокаутом в 2018 году.
Напомним, ранее сообщалось о желании Волкова провести бой с Миочичем.
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