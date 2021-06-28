У Волкова сильно не довольны решением судей в бою с Гане

Менеджер объяснил, почему его подопечный не проиграл





Александр Волков / Фото: usatoday.com

Менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова (33-9) Иван Банников в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал, что не согласен с оценками судей в поединке против Сирила Гане (9-0).



«Считаю, что судейский вердикт безумен наглухо. Я имею в виду, что двое судей отдали Гане все пять раундов, а еще один дал ему четыре раунда. Можно пересмотреть бой. Например, пятый раунд идентичен по нанесенным ударам – 24-24. В первом и втором раундах Саша перебил Гане. В третьем и четвертом преимущество чуть было у Гане. Это могло быть близкое 3-2 в обе стороны, но никак не 5-0. Александр точно забрал первый раунд. Второй забрал не так уверенно, как первый, но он его забрал. Третий забрал Гане. Четвертый и пятый были близкими, поэтому это могло пойти в любую сторону. Во время боя мы чувствовали так же. Пишут, что Саню деклассировали, но это полный бред».

Напомним, ранее Волков сам заявил, что поединок с Гане был равным.