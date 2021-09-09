Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
Президент UFC жестко проехался по работникам СМИ
17:21
Дэйна Уайт / Фото - bloodyelbowПрезидент UFC Дэйна Уайт ответил СМИ, которые сообщают, что бойцы лучшей организации по ММА в мире получают малые суммы гонораров.
Цитирует известного функционера BJPenn.
«У нас есть мерзавцы, которые ничего не знают о бизнесе. Они говорят бойцам: «Вам всем недоплачивают». Это происходит каждый гребаный день. Каждый журналист, который кто так говорит – мешок с дерьмом, который делает это, чтобы привлечь внимание. Они ничего не знают о бизнесе, зарплате или о том, как все это работает. Все это часть игры».
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер (26-2) рассказал, какие гонорары получал, когда был бойцом лиги.
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