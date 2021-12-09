Уайт: «Харрисон нужно перейти к нам и подраться с Нуньес, чтобы стать лучшей»

Дэйна уверен, что Кайле нужно драться с сильнейшими за наследие





Дэйна Уайт / Фото: CBS Sports Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон (12-0) не будет считаться лучшей женщиной-бойцом до тех пор, пока не подерется с Амандой Нуньес (21-4).

«Полулегкий женский дивизион существует только для чемпиона. В тот день, когда Нуньес скажет, что больше не хочет защищать пояс в полулегком весе, мы его распустим. Это для нее. Также мне интересна вся эта история с Харрисон. Она считает себя лучшей, но существует только один способ это доказать – перейти к нам и подраться с Нуньес». Напомним, ранее сообщалось, что Харрисон может перейти в Bellator.

Карен Агабекян