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Уайт намерен организовать четвертый бой между Порье и Макгрегором

Президент UFC недоволен исходом трилогии медлу ирландцем и американцем
MMA
11:00
Уайт намерен организовать четвертый бой между Порье и Макгрегором
Дана Уайт / фото - mmajunkie.usatoday.com

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на исход третьего поединка между американцем Дастином Порье (28-6) и бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22-6).

По словам главы компании, противостояние соперников не может закончиться таким образом и заявляет, что оппоненты еще раз разделят октагон, как только Макгрегор будет готов.

Уайта цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Бой еще не закончен. Их противостояние не может закончиться таким образом. Мы не знаем, как надолго выбыл Конор, поэтому Порье будет продолжать делать свою работу, пока МакГрегор не будет готов.

В этом спорте нельзя делать прогнозы. Все дело в сроках. Завтра Конор отправится на операцию. Сейчас мы не можем сказать, как долго он будет отсутствовать, сколько ему понадобится времени на реабилитацию и терапию».

Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.


Рене Тер Велде
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Теги

Дэйна Уайт Дастин Порье Конор Макгрегор

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