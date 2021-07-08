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Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника

Восходящая звезда UFC летом не вернется в октагон

MMA
20:20
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Хамзат Чимаев / Фото - thescrap.co
Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки следующего поединка непобежденного шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (9-0).

Цитирует функционера UFC Arabia.

«Мы рассматриваем бой для него в октябре. Он может подраться с кем угодно. Мы хотели устроить его бой с Леоном Эдвардсом, но сейчас я не знаю. Очевидно, что Нил Магни – один из тех парней, которых мы рассматриваем, как соперника для Хамзата. У них есть словесный конфликт, но мы посмотрим, как все сложится».


Ранее сообщалось, что Чимаеву могут провести операцию на колене
Владимир Кириченко
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Теги

Хамзат Чимаев Дэйна Уайт

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