Возвращение откладывается? Чимаеву может потребоваться операция
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Восходящая звезда UFC летом не вернется в октагон
20:20
Хамзат Чимаев / Фото - thescrap.coПрезидент UFC Дэйна Уайт назвал сроки следующего поединка непобежденного шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (9-0).
Цитирует функционера UFC Arabia.
«Мы рассматриваем бой для него в октябре. Он может подраться с кем угодно. Мы хотели устроить его бой с Леоном Эдвардсом, но сейчас я не знаю. Очевидно, что Нил Магни – один из тех парней, которых мы рассматриваем, как соперника для Хамзата. У них есть словесный конфликт, но мы посмотрим, как все сложится».
Ранее сообщалось, что Чимаеву могут провести операцию на колене.
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