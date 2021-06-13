Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»

Дэйна Уайт / фото - Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт подвел итоги боя Нейта Диаса (20-13) и Леона Эдвардса (19-3), который прошел в рамках UFC 263, а также высказался о будущем ветерана промоушена.

Цитирует Уайта портал MMAJunkie.

Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас. Он старался залезть в голову своего оппонента, чтобы заставить его ошибиться. В конце концов, Диас сумел поймать Леона в конце пятого ранда. Он невероятен и я уверен, что в следующий раз Нейт попросит нас организовать ему бой из шести раундов.

Не могу сказать, что будет дальше с карьерой Диаса. Нейт любимец фанатов. Люди любят его, и им неважно проигрывает он или выигрывает. Но сейчас я вам ничего не могу сказать относительно его будущего. Посмотрим, что будет дальше».