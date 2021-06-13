Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 5
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Уэльс - Швейцария 1:1 Окончен
19:00 Дания - Финляндия 0:1 Окончен
22:00 Бельгия - Россия 3:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 111:127 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс 102:116 Окончен
Теннис (1 событие из 57) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Англия - Хорватия -:- Запланирован
19:00 Австрия - Македония -:- Запланирован
22:00 Нидерланды - Украина -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
22:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 132:106 Окончен
22:00 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
Теннис (3 события из 29) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Новак Джокович - Стефанос Циципас -:- Запланирован
ATP 2021 (London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Джеймс Уорд - Илья Марченко 0:2 Окончен
WTA 2021 (Birmingham, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Коко Вандевеге - Катерина Козлова 2:1 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Шотландия - Чехия -:- Запланирован
19:00 Польша - Словакия -:- Запланирован
22:00 Испания - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован

Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»

Президент UFC подвел итоги боя
MMA
14:44
Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»
Дэйна Уайт / фото - Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт подвел итоги боя Нейта Диаса (20-13) и Леона Эдвардса (19-3), который прошел в рамках UFC 263, а также высказался о будущем ветерана промоушена.

Цитирует Уайта портал MMAJunkie.

«Было видно, что у Нейта проблемы с ногой в первом раунде, но он прошел все пять раундов и продолжал наносить удары, при этом кровь лилась с обеих сторон его головы. Одна из его ран, в прямом смысле брызгала кровью в разные стороны.

Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас. Он старался залезть в голову своего оппонента, чтобы заставить его ошибиться. В конце концов, Диас сумел поймать Леона в конце пятого ранда. Он невероятен и я уверен, что в следующий раз Нейт попросит нас организовать ему бой из шести раундов.

Не могу сказать, что будет дальше с карьерой Диаса. Нейт любимец фанатов. Люди любят его, и им неважно проигрывает он или выигрывает. Но сейчас я вам ничего не могу сказать относительно его будущего. Посмотрим, что будет дальше».

Первые слова Диаса после поражения Эдвардсу.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дэйна Уайт Нэйт Диас Леон Эдвардс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
MMA
10:48
Диас: «Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц»
Диас: «Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц»
MMA
10:35
Результаты турнира UFC 263. Победы Адесаньи, Морено, Эдвардса и Крэйга
Результаты турнира UFC 263. Победы Адесаньи, Морено, Эдвардса и Крэйга
MMA
09:07
А старичок еще может! Диас дал очень тяжелый бой Эдвардсу
А старичок еще может! Диас дал очень тяжелый бой Эдвардсу
MMA
08:25
Адесанья разбил Веттори, Морено задушил Фигейреду, Эдвардс победил Диаса. Как это было
Адесанья разбил Веттори, Морено задушил Фигейреду, Эдвардс победил Диаса. Как это было
MMA
08:11
Эдвардс: «Если выиграю у Диаса, то получу признание, которого заслуживаю»
Эдвардс: «Если выиграю у Диаса, то получу признание, которого заслуживаю»
MMA
12 июня 12:21

Новости: MMA

Готовится бой? Уиттакер ответил на брошенный вызов от Адесаньи
Готовится бой? Уиттакер ответил на брошенный вызов от Адесаньи
15:29
Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»
Уайт: «Нейт в этом бою делал то, что всегда делают браться Диас»
14:44
Морено: «Когда то меня уволили из UFC, но теперь я снова в «большой игре»
Морено: «Когда то меня уволили из UFC, но теперь я снова в «большой игре»
11:59
«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори
«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори
11:45
«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
«Сегодня я стал уважать его еще сильнее». Первые слова Эдвардса после победы над Диасом
10:48
Диас: «Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц»
Диас: «Мне было тяжело включиться сегодня и вообще весь месяц»
10:35
Результаты турнира UFC 263. Победы Адесаньи, Морено, Эдвардса и Крэйга
Результаты турнира UFC 263. Победы Адесаньи, Морено, Эдвардса и Крэйга
09:07
Видео самого быстрого нокаута в истории легкого веса. МакКини выключил свет оппоненту за 7 секунд на UFC 263
Видео самого быстрого нокаута в истории легкого веса. МакКини выключил свет оппоненту за 7 секунд на UFC 263
08:58
Адесанья разобрал на запчасти Веттори в реванше
Адесанья разобрал на запчасти Веттори в реванше
08:35
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
08:15
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00