Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»

Дэйна объяснил, что оба бойца превысили его ожидания





Дэйна Уайт / Фото: MMA Fighting Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал MMA Junkie прошедший бой между экс-чемпионом полулегкого веса Максом Холловэеем (23-6) и Яиром Родригесом (13-3).

«Это был один из самых классных поединков, что я видел. У Яира был простой в два года, но он выдал очень впечатляющее выступление. Просто невероятно. И от Макса я не ожидал, что он переживет второй раунд после пропущенных лоу-киков. Когда дело дошло до пятого раунда, то я подумал, что он уже не сможет сам покинуть октагон. Но он сейчас спокойно разгуливает за кулисами и говорит, что с его ногой все хорошо. Я поражен стойкостью этого парня». Напомним, ранее Холловей выиграл у Родригеса единогласным решением судей.

Карен Агабекян