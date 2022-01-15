Президент Top Rank: «У меня нет сомнений, что в США к бою Фьюри – Нганну будет очень большой интерес»
Уайт – о бое Нганну – Гане: «Это одно из лучших противостояний, если не лучшее в истории тяжелого веса»
Президент UFC с нетерпением ждет грядущего мегафайта
15 января 13:23
Дэйна Уайт / Фото - marca.comПрезидент UFC Дэйна Уайт с уверенностью заявил, что поединок между чемпионом организации в тяжелом весе французом Фрэнсисом Нганну (16-3) и его соотечественником, временным обладателем пояса Сирилом Гане (10-0) станет самым ярким за всю историю в этом дивизионе.
Цитирует Уайта middleeasy.com.
«Это один из лучших боев, если не лучший в истории тяжелого веса. У нас есть два парня, которые в свое время тренировались вместе, но потом поссорились и не любят друг друга. У одного из них невероятная нокаутирующая сила, а второй двигается как средневес. Сирил, вероятно, является лучшим тактическим ударником и тяжеловесом в истории. Вы бы не могли просить лучшего матча».
«Они оба чемпионы. Один владеет «временным» титулом, а другой является полноценным чемпионом. В этом противостоянии стоит все на кону, если учитывать вражду между их командами. Никто не мог написать лучшую историю, чем эта».
Напомним, что Нганну и Гане проведут поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США), в главном событии турнира UFC 270.
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