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Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»
Президент UFC отдал должное скандальному ирландцу
10:42
Дэйна Уайт / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент UFC Дэйна Уайт с уверенностью заявил, что если ирландец Конор Макгрегор (22-5) победит в предстоящем поединке американца Дастина Порье (27-6), а после этого заберет титул чемпиона организации в легком дивизионе у бразильца Чарльза Оливейры (31-8-1), то станет одним из самых величайших бойцов в истории ММА.
Цитирует Уайта bloodyelbow.com.
«В случае если Конор победит Дастина, а затем Чарльза, то будет считаться одним из величайших бойцов всех времен. Он потерял пояс, затем пережил много проблем в личной жизни и в своей профессиональной карьере. А теперь представьте, что он возвращается и побеждает соперника, которому только что проиграл, а после этого избивает Оливейру и снова становиться чемпионом. Если подумать, то все это выглядит не реально, но я верю, что Конор профессионал и он может добиться такого успеха. Благодаря этому он войдет в историю, как один из лучших бойцов смешанных единоборств всех времен и народов».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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