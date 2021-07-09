Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»

Президент UFC отдал должное скандальному ирландцу
MMA
10:42
Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»
Дэйна Уайт / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт с уверенностью заявил, что если ирландец Конор Макгрегор (22-5) победит в предстоящем поединке американца Дастина Порье (27-6), а после этого заберет титул чемпиона организации в легком дивизионе у бразильца Чарльза Оливейры (31-8-1), то станет одним из самых величайших бойцов в истории ММА.

Цитирует Уайта bloodyelbow.com.

«В случае если Конор победит Дастина, а затем Чарльза, то будет считаться одним из величайших бойцов всех времен. Он потерял пояс, затем пережил много проблем в личной жизни и в своей профессиональной карьере. А теперь представьте, что он возвращается и побеждает соперника, которому только что проиграл, а после этого избивает Оливейру и снова становиться чемпионом. Если подумать, то все это выглядит не реально, но я верю, что Конор профессионал и он может добиться такого успеха. Благодаря этому он войдет в историю, как один из лучших бойцов смешанных единоборств всех времен и народов».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Конор: «В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его»
Конор: «В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его»
MMA
11:58
В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
MMA
11:17
Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
MMA
10:44
Солидные суммы. Стали известны гарантированные выплаты Макгрегору и Порье
Солидные суммы. Стали известны гарантированные выплаты Макгрегору и Порье
MMA
09:50
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
MMA
09:21
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
MMA
07:46

Новости: MMA

Конор: «В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его»
Конор: «В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его»
11:58
В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
11:17
Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
Макгрегор: «Хабиб ничего не сделал в спорте, так еще и ускользнул, как маленькая крыса»
10:44
Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»
Уайт: «Победив Порье и Оливейру, Макгрегор станет одним из лучших бойцов ММА всех времен и народов»
10:42
Солидные суммы. Стали известны гарантированные выплаты Макгрегору и Порье
Солидные суммы. Стали известны гарантированные выплаты Макгрегору и Порье
09:50
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
Масвидаль сделал прогноз на третий поединок Конор – Порье
09:21
Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
07:57
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
07:46
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
8 июля 20:20
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости