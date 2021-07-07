Уайт подтвердил, что Макгрегор будет драться за титул UFC в случае победы над Порье

В настоящее время чемпионом промоушена в легком весе является Чарльз Оливейра



Дана Уайт и Конор Макгрегор / фото - Getty Images

Президент UFC Дана Уайт в интервью MMA Junkie рассказал, что суперзвезда промоушена Конор Макгрегор (22-5) может получить очередной титульный шанс, если ему удастся одержать победу над Дастином Порье (27-6) в мэйн-ивенте субботнего турнира UFC 264.

Напомним, в данный момент титулом в легком весе владеет боец из Бразилии Чарльз Оливейра (31-8-1).

«Послушайте, Конор любит соревноваться. У парня целая тонна денег. И ему не нужно больше драться. Но он хочет продолжать выступать. Он боец до мозга костей. И, да, он жаждет вернуться на вершину. И если он выйдет в октагон и побьет первого номера в мире, то, скорее всего, будет следующим драться за титул. Другая вещь, которую Конор Макгрегор обожает, вероятно, больше, чем соревнования, - это деньги. Когда он дерется, то зарабатывает дофига денег. И на данном этапе его жизни эти две вещи до сих пор имеют для него огромное значение».

Чарльз Оливейра считает, что сумел бы нокаутировать двух других топов дивизиона Конора Макгрегора и Дастина Порье.