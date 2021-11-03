Промоутер: «После ухода Хабиба Махачев – сильнейший легковес»
Уайт рассказал, когда Махачев подерется за титул
Исламу придется еще провести минимум один рейтинговый бой
08:47
Ислам Махачев / Фото: CBS Sports
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда российский легковес Ислам Махачев (21-1) может получить титульный бой. Слова главы компании приводит портал mmanews.com.
«Думаю, что Махачев может встретиться с кем-то из Топ-5 или Топ-3 рейтинга. Посмотрим, кто будет доступен для него и когда Ислам сможет пройти этого бойца, то попадет в титульную очередь».
Напомним, 30 октября Махачев выиграл самбишеном у Хукера самбишеном в первом раунде.
Комментарии 0