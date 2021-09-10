Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»

Президент UFC назвал главную проблему обладателя пояса в тяжелом весе

Дэйна Уайт / Фото: bloodyelbow

Президент UFC Дэйна Уайт (16-3) интервью YouTube-каналу Tough Business рассказал, из-за чего у компании возникли проблемы с чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну (16-3):

«Его главная проблема состоит в том, что ему дают советы люди, которые звёзд с неба не хватают. Давайте скажем так. Очевидно, они не слишком умны и не знают всего, что происходит. Очень просто».

В марте Нганну завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, а уже в августе в UFC ввели временный титул из-за того, что Фрэнсис отказывался принимать бой с Дереком Льюисом.

Как итог – Льюис проиграл Сирилу Гану в поединке за временный пояс, и теперь Нганну должен подраться с французом, однако полноценный чемпион не намерен выходит в октагон против обладателя временного пояса. Вместо этого Нганну надеется в начале следующего года встретиться с Джоном Джонсом или же провести третий поединок против Стипе Миочича.