Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 11
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс 4:3 Окончен
21:30 Рунгстед - Клагенфурт 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:45 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец 0:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец 0:0 Окончен 1-й тайм
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:30 Больцано - Ястшембе -:- Запланирован
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Leylah Annie Fernandez - Арина Соболенко 2:1 Окончен
05:10 Emma Raducanu - Мария Саккари 2:0 Окончен
Футбол (8 событий из 30) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Полесье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Рух - Заря -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Динамо -:- Запланирован
19:30 Шахтер - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рунгстед - Донбасс -:- Запланирован
20:30 Руан - Клагенфурт -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 13) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Новак Джокович - Александер Зверев -:- Запланирован

Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»

Президент UFC назвал главную проблему обладателя пояса в тяжелом весе
MMA
16:15
Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»
Дэйна Уайт / Фото: bloodyelbow

Президент UFC Дэйна Уайт (16-3) интервью YouTube-каналу Tough Business рассказал, из-за чего у компании возникли проблемы с чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну (16-3):

«Его главная проблема состоит в том, что ему дают советы люди, которые звёзд с неба не хватают. Давайте скажем так. Очевидно, они не слишком умны и не знают всего, что происходит. Очень просто».

В марте Нганну завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, а уже в августе в UFC ввели временный титул из-за того, что Фрэнсис отказывался принимать бой с Дереком Льюисом.

Как итог – Льюис проиграл Сирилу Гану в поединке за временный пояс, и теперь Нганну должен подраться с французом, однако полноценный чемпион не намерен выходит в октагон против обладателя временного пояса. Вместо этого Нганну надеется в начале следующего года встретиться с Джоном Джонсом или же провести третий поединок против Стипе Миочича.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дэйна Уайт Фрэнсис Нганну

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
MMA
9 сентября 17:21
Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
MMA
9 сентября 15:55
Бетербиев – о потенциальном поединке с чемпионом UFC: «Пока что Дана Уайт не заинтересовался этим»
Бетербиев – о потенциальном поединке с чемпионом UFC: «Пока что Дана Уайт не заинтересовался этим»
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 16:15
Нганну хочет вернуться в ринг в январе боем против Джонса
Нганну хочет вернуться в ринг в январе боем против Джонса
MMA
2 сентября 09:28
Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
MMA
30 августа 10:40
Уайт отреагировал на угрозы Джейка Пола
Уайт отреагировал на угрозы Джейка Пола
MMA
29 августа 14:15

Новости: MMA

Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»
Уайт: «Советчики Нганну не слишком умные и не знают всего, что происходит»
16:15
Брансон: «Я побью Адесанью десять раз из десяти»
Брансон: «Я побью Адесанью десять раз из десяти»
10:50
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
9 сентября 22:10
Андерсон Силва требует у Дэйны Уайта освободить Сен-Пьера от контракта с UFC
Андерсон Силва требует у Дэйны Уайта освободить Сен-Пьера от контракта с UFC
9 сентября 20:38
Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC
Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC
9 сентября 19:57
В UFC подписали охотника на Адесанью – Алекса Перейру
В UFC подписали охотника на Адесанью – Алекса Перейру
9 сентября 19:39
Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
9 сентября 19:21
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
9 сентября 17:21
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
9 сентября 16:15
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» — «Фриск Аскер». Видео трансляция
21:15
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
11 сентября 17:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
11 сентября 19:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
11 сентября 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
11 сентября 22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00