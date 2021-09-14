«Убирайся!» Боец UFC не толерантно высказался в отношении дебютировавшего в MMA трансгендера

Маклафлин до и после смены пола

Топ-боец среднего веса UFC Шон Стриклэнд (24-3) прокомментировал дебют в ММА трансгендера Аланы Маклафлин (1-0), которая ранее была мужчиной и служила в спецназе. Слова бойца приводит портал lowkickmma.com.



Я считаю себя классическим феминистом и если ваша религия или правительство придерживаются неравных стандартов в отношении женщин, то я этого не поддерживаю. Но если у метя яички при рождении = ты мужчина. Если яичники при рождении = ты женщина».