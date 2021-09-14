Абдель-Азиз назвал самого недооцененного бойца UFC
«Убирайся!» Боец UFC не толерантно высказался в отношении дебютировавшего в MMA трансгендера
Спортсмен уверен, что трансгендер попросту оказался трусом
08:40
Маклафлин до и после смены пола
Топ-боец среднего веса UFC Шон Стриклэнд (24-3) прокомментировал дебют в ММА трансгендера Аланы Маклафлин (1-0), которая ранее была мужчиной и служила в спецназе. Слова бойца приводит портал lowkickmma.com.
«Сменив свое имя, и назвав себя женщиной ты все еще чертов мужик. Убирайся из женского ММА, сцы*ло. Вот поэтому атлетические комиссии совершенно бесполезны.
Я считаю себя классическим феминистом и если ваша религия или правительство придерживаются неравных стандартов в отношении женщин, то я этого не поддерживаю. Но если у метя яички при рождении = ты мужчина. Если яичники при рождении = ты женщина».
Напомним, ранее сменившая пол Маклафлин дебютировала в MMA с досрочной победы.
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