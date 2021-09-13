В США дебютировала вторая в истории боец-трансгендер. Будучи мужчиной она служила в спецназе

И сразу же досрочно победила





Фото: Combate Global

В США с победы дебютировала вторая в истории MMA боец-трансгендер – Алана Маклафлин (1-0).



38-летняя Маклафлин выиграла у Селин Провост (0-2) удушающим приемом во втором раунде.

Перед тем, как получить разрешение на поединок в MMA в женском дивизионе Маклафлин прошла все медицинские тесты, среди которых был гормональный.

Отметим, что до смены пола Маклафлин служила в спецназе.

Первым трансгендером в MMA была Фэллон Фокс (5-1), выступавшая с 2012 по 2014 годы.

Напомним, ранее впервые в истории Олимпийских игр дебютировала трансгендер.