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UFC, готовь контракт. Волкановски намерен провести трилогию с Холловэем
Лидер полулегкого дивизиона уверен в победе над Ортегой
09:32
Алекс Волкановски и Макс Холловэй / Фото - mmafightingЧемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (22-1) с уверенностью заявил, что после защиты своего титула в поединке с американцем Брайаном Ортегой (15-1), выйдет в октагон на третий поединок с Максом Холловэем (22-6).
Цитирует Алекса bjpenn.com.
«В последнем бою, который мы провели на «Бойцовском острове», я не думал, что вообще приду на него. Я просто не мог выполнить свою работу. Все это показывает, какого уровня я боец. Конечно, нужно отдать должное Максу, потому что он хорошо проявил себя в наших противостояниях. В реванше у меня были проблемы, но все же я выполнил свою работу. В следующий раз я собираюсь быть готовым и не отдавать ему раунды. Я начну сильнее и закончу сильнее».
«Макс – великий боец, поэтому он получит третий бой. Сейчас он убивает другим парней и заработал первое место в рейтинге. Он заслуживает быть на вершине. Это будет отличный бой, но к тому времени я буду совершенно другим зверем».
Напомним, Холловэй проиграл 2 боя Волкановски, но затем уже успел направить карьеру в нужное русло уверенной победой над Келвином Каттаром (22-5).
Ранее стало известно, что Волкановски и Ортега проведут поединок 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 266. Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
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