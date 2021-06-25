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UFC, имейте в запасе сумасшедший контракт. Хабиб может вернуться в октагон

Однако есть одно условие
MMA
10:58
UFC, имейте в запасе сумасшедший контракт. Хабиб может вернуться в октагон
Хавьер Мендес / Фото - thenationalnews
Наставник экс-чемпиона UFC в легком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, высказался относительно возможного возобновления карьеры своего подопечного. 

По словам Мендеса, во время их последнего диалога Нурмагомедов сказал, что соскучился по поединкам, но при этом Хавьер сомневается, что Хабиб вернется в клетку без благословения своей матери.

Цитирует Мендеса cagesidepress.com.

«Думаю, могу сказать, что он снова хочет драться. Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Наши отношения далеко выходят за пределы тренера и подопечного, мы как семья, потому что росли и развивались вместе. Когда его двоюродный брат Абубакар дрался, мы разговаривали с ним, и он сказал: «Я скучаю по этому чувству». У меня сложилось впечатление, что у него ностальгия по этому адреналину, перед выходом в октагон. Это трудно чем-то заменить в обычной жизни. Я не говорил с ним о том, есть ли у него искушение вернуться, поэтому не могу вам сказать точно. Что я действительно знаю, так это то, что его связь с матерью очень сильна и ее слово очень важно для него. Он должен получить благословение от нее. Так что даже если бы он хотел, этого никогда не произойдет. Он не ослушается своей матери».


Напомним, Хабиб находится среди претендентов на номинацию «Лучший боец года» по версии ESPN.
Владимир Кириченко
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес

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