Чендлер: «Оливейра заслуженно получил титул, но я вернусь за этим поясом»
UFC обновила рейтинг P4P. Оливейра взлетел на 11-ю строчку, Джонс – лидер
Ян, Гэтжи и Стерлинг потеряли свои позиции
18 мая 20:21
Чарльз Оливейра / Фото - independent.co.ukUFC на своем официальном сайте обновила рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
Экс-чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян (15-2) опустился с 12-го на 13-ю строчку рейтинга.
На 11-е место взлетел новый чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (31-8), который накануне во втором раунде нокаутировал Майкла Чендлера (22-6).
Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий:
1. Джон Джонс
2. Камару Усман
3. Александр Волкановски
4. Исраэль Адесанья
5. Фрэнсис Нганну
6. Дастин Порье
7. Ян Блахович (+1)
8. Стипе Миочич (-1)
9. Макс Холлоуэй
10. Дейвесон Фигередо
11. Чарльз Оливейра
12. Роберт Уиттакер (-1)
13. Петр Ян (-1)
14. Джастин Гэтжи (-2)
15. Алджэмейн Стерлинг (-1)
Ранее стал известен полный кард участников турнира UFC Fight Night 188.
Комментарии 0