Уиттакер назвал причину, по которой проиграл Адесанье

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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (23-5) рассказал, почему проиграл нынешнему обладателю титула Исраэлю Адесанье (21-1) в их первом бою:

Почему я позволил дебатам между Австралией и Новой Зеландией меня задеть, почему позволил меня задеть всем этим мелочам. Результаты этого отразились на моём поведении, на том, как я собирался драться, и, собственно, на том, как я в итоге дрался».

Я признал все это, и вы можете видеть, что я смирился с этим. Сейчас я совсем другой боец, чем был тогда».