Ракич: «Адесанья остановил весь полутяжелый дивизион»
Уиттакер назвал причину, по которой проиграл Адесанье
В феврале у бывшего чемпиона UFC будет шанс поквитаться с обидчиком
09 января 17:19
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (23-5) рассказал, почему проиграл нынешнему обладателю титула Исраэлю Адесанье (21-1) в их первом бою:
«Я думаю, даже сам Адесанья об этом говорил – мне помешало мое собственное эго. Как бы я не хотел признавать проницательность своего оппонента, наверное, все же мое эго было главной причиной того, почему мои мысли в этом бою были не там, где должны были быть.
Почему я позволил дебатам между Австралией и Новой Зеландией меня задеть, почему позволил меня задеть всем этим мелочам. Результаты этого отразились на моём поведении, на том, как я собирался драться, и, собственно, на том, как я в итоге дрался».
Я признал все это, и вы можете видеть, что я смирился с этим. Сейчас я совсем другой боец, чем был тогда».
Реванш Адесанья – Уиттакер состоится 12 февраля и станет главным событием турнира UFC 271.
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