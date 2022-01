Уходит в ММА? Видео, как Джейк Пол отрабатывает лоу-кики

Джейк Пол / фото - Gettu Images

Боксирующий YouTube блогер Джейк Пол продолжает погружаться в мир единоборств. После серии успешных поединков в боксе, Пол, видимо, всерьез задумался о переходе в ММА.

В своем Twitter Пол опубликовал фрагмент своей последней тренировки, на которой он отрабатывал удары ногами.

1st day training kicks. Doubted every step of the way.. but kick down the doors of the doubters. @bellatormma @pflmma pic.twitter.com/pA1gkCrdzE