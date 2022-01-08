Джейк Пол: «Мейвезер и Уайт не хотят никому платить»
Уходит в ММА? Видео, как Джейк Пол отрабатывает лоу-кики
Известный YouTube блогер показал фрагмент своей тренировки
08 января 16:48
Джейк Пол / фото - Gettu Images
Боксирующий YouTube блогер Джейк Пол продолжает погружаться в мир единоборств. После серии успешных поединков в боксе, Пол, видимо, всерьез задумался о переходе в ММА.
В своем Twitter Пол опубликовал фрагмент своей последней тренировки, на которой он отрабатывал удары ногами.
«Первый день отрабатываю удары ногами. Сомнения преследуют на каждом шагу. Но выбываю с ноги двери всем скептикам».
1st day training kicks. Doubted every step of the way.. but kick down the doors of the doubters. @bellatormma @pflmma pic.twitter.com/pA1gkCrdzE— Jake Paul (@jakepaul) January 7, 2022
Напомним, Чавесу-младшему предложили провести поединок с Джейком Полом.
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