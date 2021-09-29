Украинский полутяж получил контракт с UFC, уничтожив соперника на «Претендентской серии Уайта»
Украинский новичок UFC рассказал об амбициозных целях в главном промоушене мира
Игорь Потеря намерен бороться за пояс в полутяжелом дивизионе
29 сентября 13:35
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA
Украинский полутяжеловес Игорь Потеря (19-2) после подписания в UFC рассказал о своих целях в главном ММА-промоушене мира:
«Я шел к этому восемь лет, я знал, что попаду сюда, во многом себе отказывал. Следующий этап – гонка за пояс. Мне все по силам. Статус андердога? По правде говоря, меня это только мотивирует.
Это украинские катапульты. Сильнее них попросту нету. Скоро вы обо мне узнаете. Дайте мне год, и вы будете очень удивлены».
Потеря попал в UFC через «Претендентскую серию Дэйны Уайта».
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