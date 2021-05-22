Даруиш надеется получить титульный бой раньше победителя трилогии Макгрегор – Порье
Усман: «Макгрегор сейчас просто обыкновенный боец среднего уровня UFC»
Чемпион UFC жестко проехался по скандальному ирландцу
10:42
Усман и Макгрегор / Фото - sportsmanorЧемпион UFC в полусреднем дивизионе нигериец Камару Усман (19-1) считает, что экс-обладатель титулов в двух дивизионах промоушена Конор Макгрегор (22-5) больше не является бойцом топ-класса, а находится на вершине из-за своего трэштокинга.
Цитирует Усмана scmp.com.
«Конор еще может соревноваться, но он уже не тот Макгреор, который становился чемпионом в двух весовых категориях. Сейчас он просто обыкновенный боец среднего уровня UFC. Если бы не его достижения в прошлом и не умение раскрутить себя, то на него никто бы не обращал внимание. Он обычный боец с большими деньгами и с большим количеством шумихи вокруг себя. В прошлом Конор действительно был бойцом, которого все уважали. Не то, чтобы мы его совсем неуважаем, но сейчас в нем нет ничего особенного. У МакГрегора просто громкий рот. Теперь он больше говорит, чем сражается».
Свой следующий поединок Макгрегор проведет против Дастина Порье (27-6) 10 июля в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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