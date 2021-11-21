Усман назвал условие для третьего боя с Ковингтоном

Камару также отметил, что они с Колби на разных уровнях





Камару Усман, Колби Ковингтон / Фото: UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) рассказал о готовности провести третий бой с Колби Ковингтоном (16-3) при выполнении определенных условий. Слова нигерийца приводи портал SportsKeeda.



«Я подерусь с Колби за правильную цену. Добавьте несколько нулей. Несколько нулей после цифры, и мы снова подеремся. Думаю, что Ковингтон смотрит на меня и видит, что я из себя представляю. Он хочет оказаться на моем месте, старается сколько есть мощи, чтобы потенциально на нем оказаться, но не может, поскольку мы находимся на разных уровнях».

Напомним, Усман уже дважды побеждал Ковингтона. Первый бой он выиграл нокаутом, а второй решением судей.