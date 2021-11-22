Усман назвал условие для третьего боя с Ковингтоном
Усман продолжает изъявлять желание встретиться с Альваресом
Чемпион UFC отметил отсутствие уважения к звездному мексиканцу
22 ноября 08:21
Усман и Альварес / Фото - cbc.caЧемпион UFC в полусреднем дивизионе нигериец Камару Усман (19-1, ММА) заявил, что все еще готов выйти в ринг с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO, Бокс).
Цитирует Усмана lowkickmma.com.
«Я ожидаю войну в каждом своем поединке. Будет это клетка или ринг, я ожидаю войну. Альварес – потрясающий боец, но я не собираюсь зацикливаться на поединке с ним. Если наш бой состоится, это хорошо, если нет, то так и будет».
«У меня нет уважения к «Канело», как к личности, но он является одним из лучших бойцов нашего поколения. Поэтому я уважаю его навыки и считаю его феноменальным чемпионом. Но также знаю, что во время поединка всегда получаю то, что задумал. Посмотрим, возможно, мы все-таки проведем бой».
«Я думаю, что наше противостояние должно заинтересовать фанатов. Когда было такое, что встретятся два лучших бойца своего спорта, чтобы определить сильнейшего? Дело не в деньгах, а в мотивации. Этот вызов заставит меня встать с постели и работать. Я хочу драться с Альваресом».
Накануне Усман бросил вызов Альваресу, назвав возможный мегафайт – лучшим в истории.
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