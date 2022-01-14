Ковингтон хочет провести с Усманом серию до четырех побед
Усман следующую защиту титула проведет против Эдвардса
Президент UFC подтвердил данный поединок
14 января 12:22
Камару Усман / Фото - UFCПрезидент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что топовый британский полусредневес Леон Эдвардс (18-3) станет следующим оппонентом чемпиона лиги в этом дивизионе нигерийца Камару Усмана (20-1).
Цитирует американского функционера mmajunkie.usatoday.com.
«Этому парную пришлось нелегко, и он довольно долго ждал своего шанса. Думаю, Леон заслуживает, чтобы встретиться с чемпионом. Если вы посмотрите на ситуацию, то Колби Ковингтон проиграл Усману дважды, Хорхе Масвидаль встречался с Камару дважды, Гилберт Бернс получил свою возможность провести бой с чемпионом. Так что Леон следующий. Он третий номер рейтинга».
Напомним, что Эдвардс с июля 2019 года провел лишь два боя. В марте минувшего года британец встретился с Белалом Мухаммадом, однако поединок признали несостоявшимся. В июне 2021-го Леон провел встречу с Нэйтом Диасом, у которого выиграл единогласным решением судей.
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