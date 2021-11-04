Усман высказался о поединке с Чимаевым
Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) высказался о гипотетическом поединке перспективного шведского бойца Хамзата Чимаева (10-0).
«Чимаев уже проделал хорошую работу, поскольку у него была не очень хорошая оппозиция, но он ярко заявил о себе. Мне нравится весь этот ажиотаж вокруг него, и теперь давайте будем честными и признаем, что жизнь не справедлива.
Мы знали об этом еще в детстве. Именно поэтому некоторые парни продвигаются быстрее, а некоторые нет. Все же Хамзат умело воспользовался ситуацией и положением, в которое его поставили. Снимаю перед ним шляпу.
На текущем этапе карьеры я начинаю понимать, что главное для меня в жизни. В течение девяти последних недель я был далеко от своей дочери. Я не могу сказать, сколько еще буду драться, поскольку сейчас бои должны иметь для меня смысл. Если Чимев сможет добраться к титульному бою, то я еще буду здесь, тогда и поговорим».
Напомним, Усман 7 ноября проведет реванш с Колби Ковингтоном. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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