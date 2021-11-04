Усман высказался о поединке с Чимаевым

Камару Усман / Фото: MMA Fighting

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) высказался о гипотетическом поединке перспективного шведского бойца Хамзата Чимаева (10-0).



Мы знали об этом еще в детстве. Именно поэтому некоторые парни продвигаются быстрее, а некоторые нет. Все же Хамзат умело воспользовался ситуацией и положением, в которое его поставили. Снимаю перед ним шляпу.

На текущем этапе карьеры я начинаю понимать, что главное для меня в жизни. В течение девяти последних недель я был далеко от своей дочери. Я не могу сказать, сколько еще буду драться, поскольку сейчас бои должны иметь для меня смысл. Если Чимев сможет добраться к титульному бою, то я еще буду здесь, тогда и поговорим».