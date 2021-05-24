Усман: «Я бы преподал урок дисциплины Логану и Джейку Полам»
Усман: «Я готов драться с Диасом. Уважаю ветеранов MMA»
Чемпион UFC готов предоставить возможность опытному бойцу промоушена
15:51
Камару Усман / Фото: Sky Sports
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) утверждает, что готов выйти в октагон с ветераном промоушена Нэйтом Диасом (20-12), если тот в своем следующем бою справится с британцем Леона Эдвардса (18-3-2).
Слова Усмана приводит ESPN:
Несомненно, я готов подраться с Диасом. Если Нэйт сможет выйти туда и одержать победу в следующем месяце, то да. Я уважаю ветеранов ММА, бойцов, которые в этом долгое время.
Нэйт Диас никак не мог получить возможность побиться за титул, но сейчас он в этой позиции. Если он сможет выйти и одолеть одного из главных претендентов, то почему нет? Я дам ему шанс побиться за титул.
Напомним, Усман считает Конора Макгрегора (22-5) бойцом среднего уровня.
Комментарии 0