Усман: «Я готов драться с Диасом. Уважаю ветеранов MMA»

Камару Усман / Фото: Sky Sports

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) утверждает, что готов выйти в октагон с ветераном промоушена Нэйтом Диасом (20-12), если тот в своем следующем бою справится с британцем Леона Эдвардса (18-3-2).



Слова Усмана приводит ESPN:

Нэйт Диас никак не мог получить возможность побиться за титул, но сейчас он в этой позиции. Если он сможет выйти и одолеть одного из главных претендентов, то почему нет? Я дам ему шанс побиться за титул.