Усман: «Я внес бы Ковингтона в топ-15 лучших бойцов в истории полусреднего веса»

Камару Усман / фото - Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) признался, что, несмотря на всю неприязнь к своему следующему сопернику Колби Ковингтону (16-2), он высоко оценивает его бойцовские навыки. Цитирует Усмана портал BJpenn.

Я сказал Колби, что накажу его за четыре с половиной раунда. Я добью его. Именно это я собираюсь сделать. Он быстро поймет, что план на бой не сработает и ничего не сможет сделать, пока я буду разбивать его».