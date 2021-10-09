Майя: «Ковингтон – один из нескольких парней, способных отнять титул у Усмана»
Усман: «Я внес бы Ковингтона в топ-15 лучших бойцов в истории полусреднего веса»
Чемпион UFC – о своем следующем сопернике
9 октября 11:53
Камару Усман / фото - Getty Images
Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) признался, что, несмотря на всю неприязнь к своему следующему сопернику Колби Ковингтону (16-2), он высоко оценивает его бойцовские навыки. Цитирует Усмана портал BJpenn.
«Колби определенно находится наверху. Я реалист и ставлю реквизиты, там, где полагается. Думаю, что внес бы Ковингтона в Топ-15 лучших бойцов всех времен полусреднего веса. Он потрясающий борец и бойцовские качества у него на высоком уровне. Возможно, он вам не нравится, как человек, мне так уж точно, но что касается бойцовских навыков, он потрясающий боец.
Я сказал Колби, что накажу его за четыре с половиной раунда. Я добью его. Именно это я собираюсь сделать. Он быстро поймет, что план на бой не сработает и ничего не сможет сделать, пока я буду разбивать его».
Напомним, Усман обошел Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC.
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