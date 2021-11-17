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В UFC хотят провести бой Блаховича и Ракича

В промоушене начали переговоры с бойцами и их менеджерами

MMA
13:08
В UFC хотят провести бой Блаховича и Ракича
Ян Блахович / ФОТО: UFC

В UFC работают над проведением боя экс-чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича (28-9) и третьего номера рейтинга Александра Ракича (14-2). Об этом сообщил в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

На текущий момент этап подготовки к бою находится на этапе обсуждения.

Напомним, Блахович 30 октября на UFC 267 проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре. Ракич сейчас ведет серию из двух побед над Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.

Карен Агабекян
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