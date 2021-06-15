Розенструик хочет провести поединок с Блейдсом
В UFC начали работать над боем Розенструик – Блейдс
В организации дали Жаирзиньо самого неудобного соперника
20:37
Розенструик и Блейдс / Фото: MMA India
В UFC начали работу над организацией поединка тяжеловесов Жаирзиньо Розенструика (12-2) и Кертиса Блейдса
(14-3), сообщает mmafighting.com.
Этот бой может пройти 25 сентября на UFC 266. Сейчас стороны еще в процессе переговоров.
Напомним, ранее Розенструик нокаутировал в первом раунде Аугусто Сакаи.
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