Волков: «Планирую закончить поединок с Гане досрочно»
В UFC опубликовали эффектный постер поединка Волков – Гане
Бой в тяжелом дивизионе состоится в Лас-Вегасе
17:52
Волков и Гане / Фото - UFCПресс-служба UFC в Instagram опубликовала яркий постер поединка между россиянином Александром Волковым (33-8) и французом Сирилом Гане (8-0).
Бойцы выйдут в октагон 26 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 190.
Напомним, в последнем поединке Волков нокаутом победил Алистара Оверима, а Гане – единогласным решением судей выиграл у Жаирзиньо Розенструйка.
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