В UFC подписали охотника на Адесанью – Алекса Перейру

Этот парень дважды побеждал нынешнего чемпиона UFC





Алекс Перейра / Фото: Glory

Бывший чемпион Glory и один из лучших кикбоксеров современности 34-летний бразилец Алекс Перейра (33-7 в кикбоксинге, 3-1 в MMA) подписал контракт с UFC. Об этом боец сам рассказал в социальных сетях.



«Привет, ребята, теперь все официально! UFC, большое спасибо, я очень рад быть частью этой семьи».

По информации из американских СМИ, в UFC Перейра будет выступать в среднем весе и первый бой проведет 6 ноября на UFC 268 против малоизвестного бойца Андреаса Михайлидиса (13-4).

Напомним, ранее Перейра в реванше проиграл Артему Вахитову и потерял свой чемпионский пояс Glory в полутяжелом весе.

В кикбоксинге Перейра дважды встречался с нынешним чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и один раз жестко того нокаутировал.