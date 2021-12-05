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В UFC работают над поединком Тилл – Холл
Оба бойца проиграли свои последние поединки
15:48
Даррен Тилл / Фото: MMA Junkie - USA Today
Журналист Ариэль Хельвани сообщил в Twitter о решении UFC организовать поединок средневесов Даррена Тилла (18-4-1) и Юрайи Холла (17-10).
Бой может состояться в марте 2022 года на шоу в Лондоне.
Тилл в своем последнем поединке был задушен Дереком Брансоном. Холл в крайнем бою уступил решением Шону Стриклэнду.
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