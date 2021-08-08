В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну

В промоушене намерены дать Гане бой с Фрэнсисом





Дэйна Уайт, Джон Джонс / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил на пресс-конференции после UFC 265, что не собирается давать Джону Джонсу (26-1) титульный поединок в тяжелом весе и вообще не будет давать ему боев до 2022 года.



«Джон не будет драться до 2022 года. Сейчас 2021 год. Он не выступит до 2022-го. Я даже не думаю о нем до 2022 года».

Напомним, ранее Сирил Гане стал временным чемпиономтяжелого веса и должен провести поединок с Фрэнсисом Нганну.