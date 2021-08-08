Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест 1:1 Окончен
22:00 Труа - ПСЖ 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Окончен
16:30 Кремень - Полесье 0:3 Окончен
18:30 Агробизнес - Авангард 2:0 Окончен
18:30 Прикарпатье - Металлист 1:4 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес 2:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:1 Окончен
19:30 Шахтер - Александрия 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Монпелье - Марсель 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 0:0 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован

В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну

В промоушене намерены дать Гане бой с Фрэнсисом

MMA
16:58
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
Дэйна Уайт, Джон Джонс / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил на пресс-конференции после UFC 265, что не собирается давать Джону Джонсу (26-1) титульный поединок в тяжелом весе и вообще не будет давать ему боев до 2022 года.

«Джон не будет драться до 2022 года. Сейчас 2021 год. Он не выступит до 2022-го. Я даже не думаю о нем до 2022 года».

Напомним, ранее Сирил Гане стал временным чемпиономтяжелого веса и должен провести поединок с Фрэнсисом Нганну.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джон Джонс Дэйна Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
MMA
14:00
Дана Уайт: «Мейвезер выглядел старым в бою с Логаном Полом»
Дана Уайт: «Мейвезер выглядел старым в бою с Логаном Полом»
Бокс Профессиональный бокс
10:15
Нганну все еще хочет провести бой против Джонса
Нганну все еще хочет провести бой против Джонса
MMA
7 августа 08:00
Уайт рассказал, когда ожидает возвращения Макгрегора
Уайт рассказал, когда ожидает возвращения Макгрегора
MMA
21 июля 14:00
Несмотря на вражду, Уайт подарил братьям Полам билеты в «рял миллиардеров» на турнир UFC
Несмотря на вражду, Уайт подарил братьям Полам билеты в «рял миллиардеров» на турнир UFC
MMA
19 июля 08:50
Уайт: «Конор вернется в течение года»
Уайт: «Конор вернется в течение года»
MMA
15 июля 12:57

Новости: MMA

Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
Гане предложил Нганну сроки и место поединка за титул
21:43
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
16:58
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
Уайт: «Сирил Гане сегодня сделал свою работу»
14:00
Нганну отреагировал на победу Гана на UFC 265: «Скоро увидимся, парнишка»
Нганну отреагировал на победу Гана на UFC 265: «Скоро увидимся, парнишка»
12:00
Гане: «Огромное уважение Льюису и всем его фанатам»
Гане: «Огромное уважение Льюису и всем его фанатам»
11:30
Альдо: «Я хочу стать чемпионом легчайшего веса»
Альдо: «Я хочу стать чемпионом легчайшего веса»
10:35
Люке: «У Майкла был шанс, и он завершил свой удушающий прием процентов на восемьдесят»
Люке: «У Майкла был шанс, и он завершил свой удушающий прием процентов на восемьдесят»
09:50
Результаты UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Альдо победил Муньоса
Результаты UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Альдо победил Муньоса
08:35
Великолепный Гане нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC
Великолепный Гане нокаутировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC
08:16
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
8
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости