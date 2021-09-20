Великий тренер и учитель. Бойцы теплыми словами вспомнили Абдулманапа Нурмагомедова

Бывшие подопечные рассказали о наставлениях специалиста

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: 360tv.ru

Бойцы рассказали о методике воспитания и тренировок умершего российского специалиста Абдулманапа Нурмагомедова. Видео с рассказами о специалисте опубликовал его сын Хабиб (29-0) в Instagram.



Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет после перенесенного коронавируса COVID-19.