Нурмагомедов – о бое против Порье: «Приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова»
Великий тренер и учитель. Бойцы теплыми словами вспомнили Абдулманапа Нурмагомедова
Бывшие подопечные рассказали о наставлениях специалиста
16:45
Абдулманап Нурмагомедов / Фото: 360tv.ru
Бойцы рассказали о методике воспитания и тренировок умершего российского специалиста Абдулманапа Нурмагомедова. Видео с рассказами о специалисте опубликовал его сын Хабиб
(29-0) в Instagram.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет после перенесенного коронавируса COVID-19.