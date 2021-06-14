Уайт: «Сделаем реванш Адесанья – Уиттакер как можно скорее»
Веттори: «Держу голову высоко, мой боевой дух на высоте»
Итальянский средневес – после поражения Адесанье
22:48
Марвин Веттори / фото - Getty Images
Итальянский средневес Марвин Веттори (17-5) в Instagram поделился своими эмоциями после поражения в реванше с Исраэлем Адесаньей (21-1) на UFC 263.
«Держу голову высоко, мой боевой дух на высоте. Все хорошо.
Нужно исправить некоторые ошибки. Одно можно сказать наверняка: «Итальянская мечта» жива. Спасибо всем за поддержку».
«Я мать твою король, с*чка». Первые слова Адесаньи после победы над Веттори.
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